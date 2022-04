Wcześniej został oblany farbą, teraz wyburzono pomnik Armii Czerwonej w Garncarsku

Demontaż pomnika w miejscowości Garncarsko to odpowiedź na apel prezesa IPN Karola Nawrockiego do lokalnych władz. - Apeluję do samorządów o usunięcie z przestrzeni publicznej wszelkich nazw i symboli wciąż upamiętniających osoby, organizacje, wydarzenia bądź daty symbolizujące komunizm. Najwyższy czas nadrobić zaległości w tej dziedzinie - podkreślał Nawrocki w oświadczeniu w sprawie dekomunizacji przestrzeni publicznej opublikowanym 4 marca tego roku.

- Usuwamy przetrwałe do dziś obiekty związane z propagowaniem komunizmu. Te obiekty miały, jak się wówczas wydawało, na wieki pokazywać dominację Rosji nad Polską, pod bardzo fałszywymi hasłami wdzięczności za wyzwolenie, braterstwa broni, przyjaźni. Tutaj w Garncarsku nie silono się nawet na takie preteksty, bo na pomniku mamy tekst w języku rosyjskim, który odnosi się do chwały bohaterów Armii Czerwonej, którzy zginęli za cześć i niepodległość sowieckiej ojczyzny - to nie była nasza ojczyzna. Wiemy jak wyglądało to wyzwolenie, jak wyglądało to braterstwo broni - mówił.