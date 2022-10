Niebezpieczne wyprzedzanie. Kierowca ledwo zmieścił się między dwoma autami

czytaj dalej

Chińskie władze zorientowały się, że nie są już w stanie zapewniać obywatelom szybkiego bogacenia się, postanowiły więc odwrócić ich uwagę. Teraz wschodzące światowe mocarstwo zamiast o świetlanej przyszłości mówi o zagrożeniach, a do rozwiązywania problemów ma jej służyć armia. Co dla nas oznacza ta zmiana? Dokąd prowadzi Chiny Xi Jinping? - Nie jest to kierunek korzystny dla nas, dla Zachodu, ale to jedyny możliwy kierunek, bo chińska partia nie do końca radzi sobie z dynamiką zmian międzynarodowych - wyjaśnia dla tvn24.pl dr Marcin Przychodniak z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.