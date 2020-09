Zwrócił uwagę obsłudze pociągu na brak maseczek. Miał usłyszeć, że "łatwiej pod samochód wpaść niż się zakazić"

Środowy poranek. Pociąg POLREGIO jadący z Wrocławia do Międzylesia. Składem podróżował reportażysta i fotograf Filip Springer. Sam miał zasłonięte usta i nos. Maseczek na twarzach nie miała natomiast - jak wynika z jego relacji - obsługa pociągu. "Hej POLREGIO , a czemu Wasi pracownicy w pociągu jadącym z dziś Wrocławia (8:24) do Międzylesia zwyzywali mnie gdy im zwróciłem uwagę, żeby założyli maseczki? Usłyszałem, że jestem wariatem, że na Dolnym Śląsku jest mało zakażeń i że łatwiej pod samochód wpaść niż się zakazić. I że jak mi nie pasuje, to mam wy*******ać do innego wagonu" - Springer na Facebooku opisał to, co spotkało go w pociągu.