Fałszywe oświadczenie w sprawie rozbudowy remizy. Wójt oskarżona

Prokuratura Rejonowa w Głogowie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 47‑letniej wójt Gminy Jemielno Annie H. Śledczy zarzucają jej przekroczenie uprawnień podczas postępowania administracyjnego dotyczącego rozbudowy remizy Ochotniczej Straży Pożarnej oraz złożenie fałszywego oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Według ustaleń prokuratury, w październiku 2023 roku wójt, składając wniosek do Starosty Górowskiego o pozwolenie na rozbudowę remizy, dołączyła oświadczenie, w którym zaznaczyła, że gmina ma prawo do dysponowania działkami potrzebnymi do inwestycji.

Fałszywe oświadczenie umożliwiło inwestycję

"W treści oświadczenia Anna H. wskazała, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, podczas gdy w rzeczywistości nie była właścicielem rzeczonej działki" - informuje Liliana Łukasiewicz, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Legnicy.

Jak ustalili śledczy, faktycznie gmina dysponowała jedynie zgodą właścicieli na wejście na teren działek w celu wykonania prac remontowych, a nie zgodą na realizację inwestycji budowlanej.

Oświadczenie zostało złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej.

"Anna H. złożyła nieprawdziwe oświadczenie dotyczące okoliczności mającej istotne znacznie prawne dla prowadzonego postępowania administracyjnego, co skutkowało wydaniem przez Starostę Górowskiego w dniu 29 listopada 2023 r. decyzji zatwierdzającej projekt rozbudowy budynku remizy OSP w Jemielnie" - dodaje Łukasiewicz.

Według prokuratury, jeden z właścicieli działek zeznał, że zgodził się tylko na wejście na grunt w celu wykonania prac remontowych, ale nigdy nie wyrażał zgody na budowę ani zajęcie części jego nieruchomości.

Zarzuty dla wójt Jemielna

Annie H. przedstawiono zarzuty złożenia fałszywego oświadczenia oraz przekroczenia uprawnień jako funkcjonariusza publicznego. Oskarżona nie przyznała się do winy i odmówiła składania wyjaśnień.

Za te czyny grozi jej kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

