Wandal zniszczył przystanek. Monitoring pomógł go znaleźć
Policjanci z Dzierżoniowa zatrzymali nastolatka, który zniszczył przystanek autobusowy. Uszkodził biletomat oraz wiatę, powodując straty przekraczające 6 tysięcy złotych.
Zdarzenie zarejestrował monitoring miejski. Nagrania pozwoliły funkcjonariuszom na ustalenie sprawcy.
Sprawa trafi do sądu rodzinnego
"W wyniku podjętych czynności okazało się, że za zniszczenia odpowiada 15-letni mieszkaniec powiatu dzierżoniowskiego" - informuje Komenda Powiatowa Policji w Dzierżoniowie.
Zebrany materiał dowodowy zostanie przekazany do Sądu Rodzinnego i Nieletnich. To sąd zdecyduje o dalszych konsekwencjach wobec nieletniego.
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Źródło: tvn24.pl