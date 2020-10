1500 sztuk nielegalnych papierosów na minutę. "Ogromna skala produkcji"

Osiem osób zatrzymanych, zabezpieczone 100 tysięcy sztuk gotowego produktu, a także komponenty do produkcji. Centralne Biuro Śledcze Policji zlikwidowało nielegalną fabrykę papierosów, ukrytą na terenie dawnych zakładów przemysłowych.

- Grupa przestępcza, do której należała fabryka, działała na terenie całego kraju. Jej członkowie zajmowali się na ogromną skalę produkcją i obrotem wyrobami tytoniowymi - podała nadkom. Jurkiewicz. Wstępnie oszacowano, że straty Skarbu Państwa z tytułu ich nielegalnej działalności wyniosły ok. 50 mln zł.

1500 papierosów na minutę

Funkcjonariusze przejęli maszynę służącą do produkcji papierosów. Eksperci ocenili, że mogła ona produkować nawet 1500 papierosów na minutę, co daje około 15 milionów sztuk w skali miesiąca. Zabezpieczono także 100 tys. gotowych już papierosów i komponenty służące do ich produkcji. Na miejscu funkcjonariusze zatrzymali czterech obywateli Ukrainy, którzy pracowali na linii produkcyjnej.