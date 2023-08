Rzucił się z pięściami na ratownika, który mu pomagał. Teraz "dałby wiele, żeby to się nie wydarzyło"

Do trzech lat więzienia grozi 24-latkowi, który najpierw po pijanemu wpadł do strumyka, a potem zaatakował ratownika medycznego, który udzielał mu pomocy. Do zdarzenia doszło podczas imprezy zorganizowanej z okazji festiwalu odbywającego się w Dziećmorowicach (woj. dolnośląskie). - Mężczyzna był tak pijany, że trzeźwiał przez dwa dni - mówi tvn24.pl komisarz Marcin Świeży z policji w Wałbrzychu.