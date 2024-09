Dwie doby walczyli o ujęcia wody. "Jelenia Góra kłania się im nisko"

czytaj dalej

Premier Donald Tusk pytał podczas posiedzenia sztabu kryzysowego o to, jak uszkodzenie wału przeciwpowodziowego w czeskiej Ostrawie, blisko polskiej granicy, może wpłynąć na sytuację w naszym kraju. - Ta woda rozlewa się na Ostrawę. Ta woda nie przyjdzie do Polski, jest to bardzo trudna sytuacja dla strony czeskiej - powiedziała prezeska Wód Polskich Joanna Kopczyńska.