Wrocław

Awantura w restauracji z udziałem nowej burmistrz. Prokuratura zajęła się sprawą

Duszniki-Zdrój
Awantura w restauracji z udziałem nowej burmistrz i radnego
Źródło: TVN24
Kłodzka prokuratura sprawdza okoliczności incydentu pomiędzy nową burmistrz Duszniki-Zdrój Urszulą Karpowicz, a jej byłym kontrkandydatem Jarosławem Kwolkiem. Według zawiadomienia, podczas spotkania w restauracji miało dojść do rękoczynów, w wyniku których radny doznał obrażeń. Śledczy zabezpieczają monitoring i przesłuchują świadków. 

Prokuratura Rejonowa w Kłodzku prowadzi postępowanie sprawdzające w związku z zawiadomieniem złożonym przez jednego z radnych Gminy Duszniki-Zdrój. Sprawa dotyczy incydentu, do którego doszło 29 października w jednej z restauracji na terenie Dusznik-Zdroju.

"Miało dojść wówczas do scysji z udziałem Burmistrz Dusznik-Zdroju oraz drugiego mężczyzny oraz rękoczynów ze składającym zawiadomienie radnym. Zawiadomił on, iż wskutek zdarzenia doznał naruszenia nietykalności cielesnej oraz odniósł obrażenia naruszające czynności narządów ciała na okres poniżej siedmiu dni" - informuje Mariusz Pindera, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Świdnicy.

Śledczy sprawdzają, czy doszło do przestępstwa polegającego na napaści na funkcjonariusza publicznego oraz spowodowania lekkich obrażeń ciała. 

"Po przesłuchaniu zawiadamiającego, ustaleniu świadków zdarzenia i zabezpieczeniu monitoringu miejsca zdarzenia zostanie podjęta decyzja co do dalszego postępowania" - dodaje Pindera.

Awantura z udziałem burmistrz

Nagranie z monitoringu z restauracji pojawiło się na kanale YouTube Radia Wrocław. Widać na nim, jak burmistrz rozmawia z radnym przy stoliku.

Urszula Karpowicz trzyma w rękach kartkę, nad której treścią dyskutuje z radnym. W pewnym momencie składa ją i chowa do torebki. Wówczas radny próbuje kartkę odzyskać, dochodzi do szamotaniny, a wtedy w kadrze pojawia się syn Karpowicz, który odsuwa radnego od stolika. Na filmie widać również innego mężczyznę. Następnie radny Kwolek żywo gestykuluje i dyskutuje z burmistrz. Rozdzielają ich syn Karpowicz i drugi mężczyzna.

Po krótkiej dyskusji syn Karpowicz wyciąga kartkę z torebki, ale nie zamierza jej oddać radnemu.

Awantura z udziałem nowej burmistrz i radnego. Oboje twierdzą, że są poszkodowani
Awantura z udziałem nowej burmistrz i radnego. Oboje twierdzą, że są poszkodowani

Dwie różne wersje zdarzenia

Jarosław Kwolek, zapytany o sprawę przez reportera TVN24, odparł, że na kartce były jego notatki, które zostały mu skradzione podczas rozmowy z burmistrz.

- Próbowałem tę kartkę odzyskać, zostało mi to uniemożliwione i przerodziło się to w chodzenie wokół stołów i próby odzyskania - mówił radny.

Zupełnie inną wersję przedstawia jednak Urszula Karpowicz.

- Przez radnego została mi wręczona kartka, rozłożyłam ją i od razu ogarnęłam wzrokiem pierwsze dwie linijki. Przeczytałam je na głos. To były słowa: sekretarz gminy (prywatnie żona radnego - przyp. red.) zostaje w urzędzie. Jak przeczytałam te słowa, już nawet nie czytałam, co jest w kolejnych, trzeciej i czwartej linijce. Złożyłam kartkę i jako dowód próby wpływania na mnie w zakresie ewentualnego pozostawienia na stanowisku lub nie pani sekretarz, schowałam ją do torebki. W tym czasie pan Kwolek wstał z miejsca, podszedł do mnie od tyłu, zaczął mnie szarpać za tułów, próbując wyrwać mi torebkę z tą kartką - wyjaśniała.

Oświadczenie burmistrz i radnego

Krótkie oświadczenie i komentarz do sytuacji Jarosław Kwolek zamieścił również na swoim profilu na Facebooku.

"Około 10 świadków z Dusznik. Spotykamy się w Sądzie Pani Urszulo. Koniec manipulacji" - napisał wówczas Kwolek.

Swoje oświadczenie opublikowała również Karpowicz. Napisała w nim, że do spotkania w cztery oczy doszło z inicjatywy radnego. Zaznaczyła również, że to radny sprowokował szarpaninę, w wyniku której ucierpiał jej kręgosłup i przyznała, że to syn stanął w jej obronie. Zapowiedziała również, że zgłosi sprawę "odpowiednim organom".

Urszula Karpowicz nową burmistrz

Urszula Karpowicz została burmistrzem Dusznik-Zdrój w ostatnią niedzielę. Wybory przeprowadzono po nieoczekiwanej rezygnacji ze stanowiska poprzedniego włodarza Przemysława Kuklisa. Startowało pięciu kandydatów. Karpowicz uzyskała 61,29 procent głosów, Maciej Schulz 19,55 procent, a Jarosław Kwolek 10,86 procent. Dwaj pozostali kandydaci: Tadeusz Sokala i Julita Dziopa zdobyli odpowiednio 6,98 procent i 1,32 procent poparcia.

Nowa burmistrz została zaprzysiężona 7 listopada w trakcie posiedzenia Rady Miejskiej.

Autorka/Autor: SK

Źródło: tvn24.pl/PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Duszniki-Zdrójdolnośląskie
