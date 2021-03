Dominikanin Paweł M. usłyszał zarzuty, trafi na trzy miesiące do aresztu. Miał zgwałcić zakonnicę

Dominikanin Paweł M. zostanie tymczasowo aresztowany na trzy miesiące - zdecydował w środę Sąd Okręgowy w Katowicach. Informację potwierdziła tvn24.pl rzeczniczka Prokuratury Regionalnej w Katowicach prokurator Agnieszka Wichary. Jak przekazała, duchowny usłyszał siedem zarzutów dotyczących gwałtu oraz poddania się innej czynności seksualnej w okresie od 2011 do 2018 roku.

W opublikowanym 7 marca oświadczaniu dominikanie, bracia wrocławskiego Konwentu św. Wojciecha, napisali, że w latach 1996-2000 w ramach duszpasterstwa we Wrocławiu działał intensywny mechanizm przypominający funkcjonowanie religijnej sekty, a jeden z zakonników miał stosować przemoc fizyczną, psychiczną, a także seksualną wobec uczestników duszpasterstwa akademickiego. Chodziło o jednego z członków zakonu, ojca Pawła M.

Trzymiesięczny areszt tymczasowy dla dominikanina Pawła M.

Kilka dni przed wydaniem oświadczenia przez dominikanów, 2 marca, zawiadomienie do Prokuratury Regionalnej w Katowicach złożyła zakonnica, którą Paweł M. miał gwałcić w latach 2011 i 2018. Jej historię ujawnił portal czasopisma "Więź". Prokuratura zajęła się sprawą, ponieważ domniemane czyny nie uległy przedawnieniu.

W środę 31 marca rzeczniczka Prokuratury Regionalnej w Katowicach prokurator Agnieszka Wichary przekazała w rozmowie z tvn24.pl, że prokuratura ta "prowadzi śledztwo w sprawie poddania się innym czynnościom seksualnym oraz gwałtu w stosunku do jednej z osób pokrzywdzonych, która miała na skutek technik manipulacyjnych i podstępu być doprowadzona przez podejrzanego Pawła M. do takich czynności".

- Prokurator postawił podejrzanemu siedem zarzutów - poinformowała tvn24.pl prok. Wichary. Wyjaśniła, że dotyczą one gwałtu oraz poddania się innej czynności seksualnej w okresie od 2011 do 2018 roku na szkodę jednej pokrzywdzonej.

- Prokurator po wykonaniu czynności z udziałem podejrzanego wystąpił do Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach z wnioskiem o zastosowanie wobec tego podejrzanego najsurowszego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Jednakże sąd nie podzielił argumentów prokuratora, nie zastosował aresztu i nakazał natychmiastowe zwolnienie podejrzanego - przekazała. Paweł M. został zwolniony kolejnego dnia od zatrzymania.

Dominikanie we Wrocławiu

Nowo powołana komisja zbada sprawę dominikanina

We wtorek dominikanie powołali " niezależną od zakonu komisję , której celem jest opisanie działania br. Pawła M., reakcji i zaniedbań władz Prowincji oraz mechanizmów, jakie w tej sprawie zadziałały". Na czele nowo powołanej komisji stanął publicysta Tomasz Terlikowski. Jednym z uprawnień komisji jest przesłuchiwanie zakonników. Będzie ona miała również dostęp do pełnej dokumentacji prowincji w tej sprawie.

Proces kanoniczny wobec ojca Pawła M.

Wrocławscy dominikanie przeprosili na początku marca za sytuacje, które miały miejsce w ich duszpasterstwie akademickim 20 lat temu. "Zwracamy się do was z ogromnym bólem i wstydem. Stajemy przed wami w prawdzie, która mimo upływu lat coraz wyraźniej odsłania swoje przerażające oblicze" – napisali, deklarując jednocześnie pełne wyjaśnienie sprawy.

W poniedziałek, 22 marca oświadczenie w sprawie dominikanina opublikował ojciec Paweł Kozacki, prowincjał Polskiej Prowincji Dominikanów. "Jesteśmy jako zakon zdeterminowani, by wyjaśnić sprawę do końca i umożliwić jej osądzenie zarówno na gruncie prawa państwowego, jak i kościelnego. Chcemy zrobić to w sposób jak najbardziej jawny i możliwie szybki" – oświadczył.