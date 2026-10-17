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Wrocław

Zaczęło się od nieoświetlonej tablicy. 38-latek zatrzymany po pościgu trafi do więzienia

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Kierowca został zatrzymany
Pościg za poszukiwanym kierowcą
Źródło wideo: Dolnośląska Policja
Źródło zdj. gł.: Dolnośląska policja
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Policjanci patrolujący Jastrzębce pod Środą Śląską zauważyli, że mijający ich samochód ma nieoświetloną tablicę rejestracyjną. Próbowali zatrzymać kierowcę do kontroli, skończyło się pościgiem. Okazało się, że 38-latek był poszukiwany do odbycia kary więzienia za złamanie sądowego zakazu.

Policjanci zauważyli kierowcę w piątek w nocy. Mężczyzna zignorował sygnał do zatrzymania się i wcisnął gaz. Rozpoczął się pościg.

"Kierujący, stwarzając realne zagrożenie w ruchu drogowym, uciekał między innymi przez powiat jaworski, wjechał na teren powiatu kamiennogórskiego i ostatecznie wałbrzyskiego" – podaje policja. W trakcie ucieczki 38-latek doprowadził do kolizji z radiowozem.

Był poszukiwany

Ostatecznie został zatrzymany przy ul. Wrzosowej w Boguszowie-Gorcach. Podczas policyjnych czynności okazało się, że niesprawne oświetlenie tablicy rejestracyjnej to najmniejszy jego problem.

"38-letni mieszkaniec Wrocławia nie zatrzymał się do kontroli, gdyż był poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Wrocław-Krzyki za wcześniej kierowanie pojazdem pomimo sądowego zakazu. Mężczyzna za ten czyn został skazany na pół roku więzienia" – czytamy w komunikacie. Mężczyzna od 2022 roku miał cofnięte uprawnienia do prowadzenia pojazdów.

Kierowca został zatrzymany
Kierowca został zatrzymany
Źródło zdjęcia: Dolnośląska policja
Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Drogi w PolscePolicjaPościgi
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