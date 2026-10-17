Wrocław Zaczęło się od nieoświetlonej tablicy. 38-latek zatrzymany po pościgu trafi do więzienia Anna Winiarska |

Pościg za poszukiwanym kierowcą Źródło wideo: Dolnośląska Policja Źródło zdj. gł.: Dolnośląska policja

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Policjanci zauważyli kierowcę w piątek w nocy. Mężczyzna zignorował sygnał do zatrzymania się i wcisnął gaz. Rozpoczął się pościg.

"Kierujący, stwarzając realne zagrożenie w ruchu drogowym, uciekał między innymi przez powiat jaworski, wjechał na teren powiatu kamiennogórskiego i ostatecznie wałbrzyskiego" – podaje policja. W trakcie ucieczki 38-latek doprowadził do kolizji z radiowozem.

Był poszukiwany

Ostatecznie został zatrzymany przy ul. Wrzosowej w Boguszowie-Gorcach. Podczas policyjnych czynności okazało się, że niesprawne oświetlenie tablicy rejestracyjnej to najmniejszy jego problem.

"38-letni mieszkaniec Wrocławia nie zatrzymał się do kontroli, gdyż był poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Wrocław-Krzyki za wcześniej kierowanie pojazdem pomimo sądowego zakazu. Mężczyzna za ten czyn został skazany na pół roku więzienia" – czytamy w komunikacie. Mężczyzna od 2022 roku miał cofnięte uprawnienia do prowadzenia pojazdów.

Kierowca został zatrzymany Źródło zdjęcia: Dolnośląska policja