Pojazdy stają w poprzek, nie mogą podjechać na wzniesienia. Trudne warunki na dolnośląskich drogach

czytaj dalej

Daniel Obajtek odniósł się do informacji dziennikarzy "Czarno na białym", którzy ujawnili projekt umowy między Orlenem i Saudi Aramco. - To zwykłe kartki, których nie będę komentował - oświadczył. W kontekście podpisanej umowy prezes Orlenu wspomniał o prawie weta. Współautor reportażu Łukasz Frątczak odpowiadał w TVN24 prezesowi Orlenu. - Daniel Obajtek po raz pierwszy potwierdził, że te zapisy są, bo mówi o prawie weta - zwrócił uwagę. Zauważył przy tym, że to prawo "nie dotyczy tylko produktu", a "szeregu innych kluczowych pozycji".