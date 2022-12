Mieli wysadzać i okradać bankomaty. Domniemany szef grupy zatrzymany

Od 2019 roku policjanci poszukiwali Łukasza A. podejrzanego o założenie i kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą dokonującą włamań do bankomatów. W listopadzie mężczyzna w końcu został złapany i tymczasowo aresztowany. Jest on również podejrzany o włamanie oraz podpalenie banku spółdzielczego.

Podpalenie banku i włamanie do domu

Za kradzież z włamaniem do banku oraz jego podpalenie Łukaszowi A. grozi kara pozbawienia wolności do lat 15; za założenie i kierowanie grupą przestępczą podejrzanemu grozi do lat 10, a za każdą z kradzieży z włamaniem do bankomatu do 15 lat pozbawienia wolności.