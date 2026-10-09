Wrocław Prawie milion papierosów i ponad 16 ton tytoniu. Wpadli na gorącym uczynku Damian Nowicki |

Nielegalna fabryka papierosów zlikwidowana. Zabezpieczono milion papierosów i ponad 16 ton tytoniu Źródło wideo: Centralne Biuro Śledcze Policji Źródło zdj. gł.: Centralne Biuro Śledcze Policji

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Akcją służby przeprowadziły na terenie województwa dolnośląskiego na początku października. Oprócz Centralnego Biura Śledczego Policji, w akcji brali udział funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie i Straży Granicznej. W toku śledztwa ustalono, że przestępcy prowadzili działalność w hali magazynowej na obrzeżach miasta, a na potrzeby produkcji wykorzystywali również własne źródła zasilania.

Nielegalna fabryka papierosów zlikwidowana Źródło zdjęcia: Centralne Biuro Śledcze Policji

- Akcję przeprowadzono w momencie, gdy w hali trwała produkcja i na gorącym uczynku zatrzymano trzech Polaków oraz sześciu obywateli Paragwaju - podaje komisarz Krzysztof Wrześniowski, rzecznik prasowy Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji.,

Tony tytoniu i gotowa linia produkcyjna

Podczas przeszukania hali funkcjonariusze zabezpieczyli prawie milion gotowych papierosów oraz ponad 16,5 tony tytoniu. Szacunkowa wartość przejętych nielegalnych wyrobów wynosi około 18 milionów złotych. Zabezpieczono również kompletną linię technologiczną służącą do produkcji i pakowania papierosów, której wartość oszacowano na ponad 2 miliony złotych

Dziewięciu zatrzymanych usłyszało zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. - Sąd zastosował wobec wszystkich podejrzanych tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy. Za zarzucane przestępstwa grozi im kara do 8 lat pozbawienia wolności - podkreśla.