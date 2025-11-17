Logo strona główna
Wrocław

Psycholog oskarżony o wykorzystywanie małoletniej

Akt oskarżenia przeciwko adwokatowi Jackowi C. (zdj. ilustracyjne)
Powiat oławski
Źródło: Google Earth
Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko 60-letniemu psychologowi. Śledczy zarzucają mu wielomiesięczne wykorzystywanie dziewczynki w wieku poniżej 15. roku życia. Mężczyzna nie przyznaje się do winy.

60-letni psycholog z jednej z miejscowości na Dolnym Śląsku został oskarżony o to, że w okresie od grudnia 2019 roku do 9 kwietnia 2020 roku - według ustaleń prokuratury - przez kilkanaście miesięcy miał dopuszczać się nieodpowiednich zachowań wobec swojej małoletniej pacjentki.

"Nadużywając zaufania wynikającego z relacji psycholog-pacjent, dopuszczał się względem małoletniej poniżej lat 15 innych czynności seksualnych (...)" - informuje Karolina Stocka-Mycek, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu.

Wszystko działo się w zaciszu gabinetu, w atmosferze, która miała być bezpieczna.

Miał być bezpieczny dom, był koszmar

Miał być bezpieczny dom, był koszmar

Piątka za spełnienie seksualnych fantazji. Studentki oskarżają wykładowcę

Piątka za spełnienie seksualnych fantazji. Studentki oskarżają wykładowcę

Maria Pankowska

Psycholog oskarżony o wykorzystywanie dziecka

Prokuratura Rejonowa w Oławie skierowała do sądu akt oskarżenia, zarzucając psychologowi dwa czyny zabronione - polegające na dopuszczaniu się wobec małoletniej poniżej 15. roku życia czynności seksualnych oraz wykorzystaniu jej bezradności i zależności wynikającej z relacji terapeutycznej. Za takie przestępstwa grozi kara od 2 do 12 lat więzienia.

Mężczyzna w trakcie postępowania przygotowawczego nie przyznał się do winy. W złożonych wyjaśnieniach twierdził, że został pomówiony przez pokrzywdzoną.

Autorka/Autor: SK/tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

