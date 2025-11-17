Psycholog oskarżony o wykorzystywanie małoletniej

Powiat oławski Źródło: Google Earth

60-letni psycholog z jednej z miejscowości na Dolnym Śląsku został oskarżony o to, że w okresie od grudnia 2019 roku do 9 kwietnia 2020 roku - według ustaleń prokuratury - przez kilkanaście miesięcy miał dopuszczać się nieodpowiednich zachowań wobec swojej małoletniej pacjentki.

"Nadużywając zaufania wynikającego z relacji psycholog-pacjent, dopuszczał się względem małoletniej poniżej lat 15 innych czynności seksualnych (...)" - informuje Karolina Stocka-Mycek, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu.

Wszystko działo się w zaciszu gabinetu, w atmosferze, która miała być bezpieczna.

Psycholog oskarżony o wykorzystywanie dziecka

Prokuratura Rejonowa w Oławie skierowała do sądu akt oskarżenia, zarzucając psychologowi dwa czyny zabronione - polegające na dopuszczaniu się wobec małoletniej poniżej 15. roku życia czynności seksualnych oraz wykorzystaniu jej bezradności i zależności wynikającej z relacji terapeutycznej. Za takie przestępstwa grozi kara od 2 do 12 lat więzienia.

Mężczyzna w trakcie postępowania przygotowawczego nie przyznał się do winy. W złożonych wyjaśnieniach twierdził, że został pomówiony przez pokrzywdzoną.

