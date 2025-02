Zebrał 1,5 miliona złotych i wszystko przekazał "policjantom"

czytaj dalej

Wołodymyr Zełenski spotkał się w Białym Domu z Donaldem Trumpem. - Będziemy mieli broń dla Ukrainy, ale mam nadzieję, że nie trzeba będzie jej wysyłać zbyt dużo - powiedział prezydent USA. Zełenski stwierdził, że chociaż liczy, że umowa w sprawie surowców to będzie "krok naprzód", aby zakończyć wojnę, to jednak sam dokument w tej sprawie to "za mało". W TVN24 i TVN24 GO trwa wydanie specjalne. W tvn24.pl relacjonujemy na bieżąco wszystko, co jest związane z piątkowym spotkaniem przywódców w Waszyngtonie.