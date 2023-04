Mieli fałszować faktury. Wśród zatrzymanych obcokrajowiec i bezdomny, "prezesi" fasadowych spółek

czytaj dalej

Dowody z Ukrainy silnie sugerują, że rosyjskiej działalności wywrotowej należy się aktywnie przeciwstawić i przerwać ją, zanim będzie mogła zbudować wzajemnie wspierającą się strukturę - ocenił brytyjski think tank Royal United Services Institute (RUSI), odnosząc się do operacji niekonwencjonalnych służb Rosji. Analitycy dodali, że choć rosyjskie służby poniosły porażkę na Ukrainie, to raczej nie zapobiegnie to ich centralnej roli w opresyjnych działaniach państwa rosyjskiego w przyszłości.