110 tysięcy litrów groźnych substancji w beczkach. "Sprawdzamy, skąd pochodziły i gdzie miały trafić"

Funkcjonariusze z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą komendy wojewódzkiej policji we Wrocławiu i policjanci z Bolesławca ustalili, że na terenie jednej z posesji składowana jest spora liczba pojemników i beczek z substancjami stwarzającymi zagrożenie dla środowiska - informuje Kamil Rynkiewicz, rzecznik dolnośląskiej policji.

W beczkach rozpuszczalniki, farby, żywice i lakiery

Na miejscu mundurowi znaleźli 177 pojemników i stalowych beczek. Niektóre ustawione były na czterech naczepach pojazdów ciężarowych, inne stały na ziemi. Część z pojemników - jak relacjonują policjanci - była rozszczelniona. - W środku znajdowały się produkty płynne, półpłynne i stałe w postaci rozpuszczalników, farb, żywic i lakierów w ilości, którą oszacowano na ponad 110 tysięcy litrów - wylicza Rynkiewicz. W interwencji udział wzięli także przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Policjanci zatrzymali w sprawie 47-letniego właściciela firmy, na terenie której odkryto pojemniki. Usłyszał on zarzut transportowania i składowania substancji mogących zagrażać życiu, zdrowiu i środowisku. Mężczyźnie grozi do pięciu lat więzienia. - Funkcjonariusze wyjaśniają szczegółowo okoliczności tej sprawy i sprawdzają między innymi, skąd pochodziły niebezpieczne odpady, a także to, dokąd miały trafić - zaznacza policjant.