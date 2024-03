czytaj dalej

Zaczęliśmy spełniać postulaty rolników bardzo konkretnie, rolnicy dostali daleko idące zapewnienia rządu - przekonywał w "Kropce nad i" w TVN24 wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Michał Kołodziejczak. Odniósł się w ten sposób do uzgodnienia zawartego przez rząd z przedstawicielami protestujących organizacji. Został też zapytany o to, co teraz powiedziałby protestującym rolnikom.