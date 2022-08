Sześciolatek wbiegł wprost pod samochód, zahaczył głową o lusterko. Dziecka nikt nie pilnował

Do zdarzenia doszło w środę po południu na ulicy Mikołaja Reja w Boguszowie-Gorcach pod Wałbrzychem. Do dyżurnego policji zadzwonił 33-latek, który poinformował, że w bok jego samochodu uderzyło dziecko. Jak się okazało, sześciolatek zahaczył głową o boczne lusterko pojazdu.

Niepilnowany kilkulatek

Apel policji

- Przypominamy, że obowiązkiem opiekunów jest sprawowanie należytego nadzoru nad małoletnimi. Pamiętajmy, że przy niesprzyjającej pogodzie oraz w porze od zmierzchu do świtu powinniśmy obowiązkowo używać odzieży z elementami odblaskowymi. Kierujący będą wówczas w stanie zobaczyć nas z większej odległości, a to daje czas na właściwą reakcję w sytuacji pojawienia się ewentualnego zagrożenia na drodze - przypomina komisarz Marcin Świeży z policji w Wałbrzychu. - Pamiętajmy, żeby przy dojeżdżaniu do przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerów zawsze zachować szczególną ostrożność. Widząc niechronionych uczestników ruchu drogowego, ściągnijmy nogę z gazu, by w przypadku ich wejścia lub wjazdu na jezdnię, móc w sposób bezpieczny zatrzymać swój pojazd - zaapelował komisarz Marcin Świeży z policji w Wałbrzychu.