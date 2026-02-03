Więził, gwałcił i znęcał się nad kobietą pod Głogowem Źródło: TVN24

We wtorek, 3 lutego Sąd Okręgowy w Legnicy skazał Mateusza J. na karę dożywotniego pozbawienia wolności za porwanie, wieloletnie przetrzymywanie i brutalne znęcanie się nad Małgorzatą J. Do dramatu dochodziło w okresie od lipca 2020 r. do sierpnia 2024 r. w miejscowości pod Głogowem. J. więził swoją partnerkę, przetrzymując ją w zamkniętym pomieszczeniu gospodarczym na terenie jego prywatnej rodzinnej posesji.

Para poznała się w 2018 r. na jednym z internetowych portali randkowych. Na przełomie czerwca i lipca 2020 r. Mateusz J. zaproponował pokrzywdzonej, że może zamieszkać na terenie jego gospodarstwa rodzinnego, ale pod warunkiem, że nie dowiedzą się o tym jego rodzice. Kobieta się zgodziła.

Jak przekazał Witold Wojtyło, sędzia Sądu Okręgowego w Legnicy, Mateusz J. oskarżony został o to, że w Gaikach dokonał porwania, przetrzymywania nieporadnej wówczas ze względu na stan psychiczny kobiety. Znęcał się nad nią psychicznie i fizycznie. Pokrzywdzona była zależna w każdym aspekcie życiowym.

W uzasadnieniu wyroku sąd podkreślił, że przetrzymywana kobieta była systematycznie poniżana i izolowana. Oskarżony ograniczał jej dostęp do pitnej wody i jedzenia, stosował przemoc fizyczną i psychiczną, bił ją oraz przyduszał. Każdego dnia doprowadzał ją do obcowania płciowego, rejestrując te sytuacje za pomocą telefonu.

Według Wojtyło, w ten sposób doprowadził kobietę do próby targnięcia się na życie.

Długotrwała przemoc doprowadziła u pokrzywdzonej m.in. do perforacji jelita grubego - obrażenia, które zdaniem biegłych mogło realnie zagrażać jej życiu. W wyniku uderzeń straciła także dwa zęby.

Odszkodowanie za zadośćuczynienia

Sąd zasądził na rzecz ofiary 500 tys. zł zadośćuczynienia oraz 50 tys. zł nawiązki na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym. Mateusz J. otrzymał także 15-letni zakaz kontaktowania się i zbliżania do pokrzywdzonej, a także obowiązek odbycia terapii.

Na poczet orzeczonej kary zaliczono dotychczasowy okres tymczasowego aresztowania.

