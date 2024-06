Dmytro zmarł w izbie wytrzeźwień. Jest wyrok

Na kary od 1,5 roku do 5 lat więzienia skazał w czwartek Sąd Okręgowy we Wrocławiu siedem osób, w tym policjantów, opiekunów i lekarkę, oskarżonych ws. śmierci 25-letniego obywatela Ukrainy we Wrocławskim Ośrodku Pomocy Osobom Nietrzeźwym.

Sąd Okręgowy we Wrocławiu wydał wyrok w sprawie w sprawie śmierci 25-letniego obywatela Ukrainy Dmytro N. Na ławie oskarżonych zasiedli czterej byli policjanci, trzej opiekunowie, lekarz i kierownik zmiany Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym we Wrocławiu. - Oskarżonych Rafała P., Konrada S., Franciszka K., Nikolę M., Konrada K., i Marka P. uznaje za winnych tego, że w pomieszczeniu Wrocławskiego Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym przy ulicy Sokolniczej działając wspólnie i w porozumieniu znęcali się fizycznie nad Dmytrem N., którego przywieziono do ośrodka - ogłosił sędzia. Najsurowsze kary, pięć lat więzienia, sąd orzekł wobec dwóch byłych już policjantów. Pozostała dwójka byłych funkcjonariuszy, lekarka oraz dwóch pracowników Wrocławskim Ośrodku Pomocy Osobom Nietrzeźwym została skazana na kary od 1,5 roku więzienia do 4 lat. Lekarka usłyszała wyrok 3 lat więzienia. Dwie pracownicy izby wytrzeźwień zostały uniewinnione.

W trakcie jazdy zasnął

Dmytro N. 30 lipca 2021 roku bawił się razem z kolegami na grillu. Mężczyźni pili alkohol. Wieczorem 25-latek wracał z imprezy autobusem linii N. W trakcie jazdy zasnął i dojechał do końcowego przystanku Petrusewicza. Z mężczyzną nie można było nawiązać kontaktu, w związku z czym kierowca wezwał do niego karetkę. Ratownicy jednak nie widzieli podstaw, żeby przewozić 25-latka do szpitala. Na miejsce wezwano policję.

Mężczyzna został zabrany do Wrocławskiego Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym. Policja twierdziła, że w czasie interwencji zachowywał się agresywnie. Prokuratura potwierdziła, że obywatel Ukrainy zmarł jeszcze tego samego dnia, w którym trafił do izby wytrzeźwień. Z biegiem czasu na światło dzienne zaczęły wychodzić materiały przeczące wersji policjantów.

Nagrania z kamer monitoringu w autobusie

Na nagraniach z kamer monitoringu autobusu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego we Wrocławiu, którym podróżował 25-latek widać, że co najmniej przez kilka godzin mężczyzna był spokojny. Co więcej, prawie w ogóle nie było z nim kontaktu.

O jego zachowaniu mówił nam między innymi nieżyjący już ówczesny prezes MPK Wrocław Krzysztof Balawejder: - Z informacji, jakie uzyskałem od kierowcy, a także po szczegółowej analizie monitoringu, mogę jasno powiedzieć, że pasażer przez całą podróż zachowywał się spokojnie. Zarówno przez całą podróż, jak i potem w trakcie bardzo długiej, przeszło półtoragodzinnej interwencji pracowników pogotowia ratunkowego.

Nagranie z kamer monitoringu wrocławskiego autobusu TVN24

Najpierw śledztwo w tej sprawie prowadziła jedna z wrocławskich prokuratur. Później postępowanie trafiło do Świdnicy. Ostatecznie badaniem sprawy zajęła się Prokuratura Okręgowa w Szczecinie. Według prokuratury "trzech funkcjonariuszy policji oraz dwóch opiekunów – ratowników medycznych w pomieszczeniu Wrocławskiego Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym we Wrocławiu przekroczyło swoje uprawnienia w zakresie stosowania środków przymusu bezpośredniego". Według śledczych działali wspólnie i w porozumieniu.

Akt oskarżenia

Biegli oraz prokuratorzy precyzyjnie wskazali i opisali, na czym polegała przemoc stosowana wobec 25-letniego Dmytra N., która w konsekwencji doprowadziła do gwałtownego uduszenia: dociskanie głowy, górnej części ciała oraz nóg pokrzywdzonego do materaca łóżka, dociskanie kolanem górnej części ciała i dolnej części pleców pokrzywdzonego, siadanie na leżącym pokrzywdzonym i dociskanie go całym ciężarem do materaca, uderzanie ręką i pięścią w okolice lędźwi oraz głowy lub obręczy barkowej, uciskanie rękoma szyi pokrzywdzonego, biciu pałką typu tonfa w okolice dolnej części pleców.

Wrocławski Ośrodek Pomocy Osobom Nietrzeźwym TVN24 Wrocław

Według prokuratury utrudniło to pokrzywdzonemu swobodne oddychanie i w rezultacie doprowadziło do jego śmierci w wyniku gwałtownego uduszenia.

Zdaniem prokuratora Huberta Kołtuniaka z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie Dmytro N. był "ofiarą celowo atakowaną, a nie napastnikiem". "Każdy z pięciu oskarżonych, którym zarzucono pobicie i znęcanie się nad Dmytro N., zrealizował część znamion składających się na opis czynu zabronionego, zaś ich suma stanowiła pełną realizację przestępstwa, którego konsekwencją była śmierć pokrzywdzonego" - tłumaczy.

Próby tuszowania śmierci

Aktem oskarżenia objęto również lekarkę, która tamtego dnia sprawowała dyżur w izbie wytrzeźwień. Według śledczych zaniechała sprawowania właściwego nadzoru nad pokrzywdzonym i nie podjęła decyzji o zaprzestaniu stosowania wobec niego przymusu bezpośredniego przez funkcjonariuszy i opiekunów, czym nieumyślnie spowodowała jego śmierć w wyniku gwałtownego uduszenia.

Kobiety miały nakłaniać ratowników do zabrania ciała Dmytra do karetki i stwierdzenia zgonu dopiero w niej, lub po przewiezieniu do szpitala. Namawiały ich również do wystawienia w karcie zlecenia wyjazdu i karcie medycznych czynności ratunkowych fałszywych informacji w części dotyczącej opisu podjętych działań, godziny odstąpienia od czynności, jak też czasu nastąpienia zgonu.

