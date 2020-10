Motocyklista próbował uciekać, ale po wywrotce na poboczu podniósł ręce do góry i dał się skuć

Pościg zakończony na poboczu

Pościg za 41-latkiem nie trwał zbyt długo. Po wjeździe do jednej z miejscowości mężczyzna stracił panowanie nad motocyklem, wypadł z drogi i przewrócił się na poboczu. Już wtedy wiedział, że nie ma szans na dalszą ucieczkę. Wyłączył silnik jednośladu, podniósł ręce do góry, po czym dał się skuć policjantom.

Po przewiezieniu do komisariatu okazało się, że mieszkaniec Oleśnicy nie posiada wymaganych do prowadzenia motocykla uprawnień kategorii A. Jeszcze tego samego dnia usłyszał zarzut niezatrzymania się do kontroli, za co odpowie przed sądem. Grozi mu do pięciu lat więzienia.