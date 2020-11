Kot wskoczył do radiowozu i pojechał na patrol

Mocno zdziwieni musieli być dwaj policjanci, którzy w trakcie patrolowania podwrocławskich miejscowości, usłyszeli miałczenie dobiegające z tyłu samochodu. Kocur wykorzystał chwilę nieuwagi i przez otwarte drzwi wskoczył do radiowozu. Wygląda na to, że zwierzak jest miłośnikiem podróży, bo to nie pierwszy raz, kiedy zabrał się z kimś na gapę.