Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu przechodzi na nauczanie zdalne

Z powodu wznoszącej się czwartej fali zakażeń koronawirusem, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, jako pierwsza uczelnia w mieście, przeszedł na zdalne nauczanie. Taka forma zajęć będzie obowiązywać co na najmniej do 5 grudnia. Zmianę organizacji kształcenia wprowadza też Politechnika Wrocławska.