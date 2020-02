W zakręt na pełnym gazie. Ciągnik rolniczy przewrócił się na bok

Do zdarzenia doszło w środę po południu. Zdarzenie zarejestrowały kamery prywatnej firmy, której budynek znajduje się przy jednym ze skrzyżowań w Czerwonej Wodzie.

Policja nie interweniowała

Choć zdarzenie wyglądało poważnie, to kierowcy nic poważnego się nie stało. Na nagraniu z drugiej kamery widać, jak mężczyzna wstaje o własnych siłach i wychodzi z kabiny przewróconego pojazdu.

Również właściciel nagrania niewiele wie o zdarzeniu. - Kiedy wróciłem do firmy, zobaczyłem rozwalony płot po drugiej stronie ulicy. Nikt nie był w stanie mi powiedzieć, co się stało. Odpaliłem monitoring i dopiero dowiedziałem się, co zaszło. Ale nie wiem, kim był traktorzysta - mówi mężczyzna.