Siedział na środku drogi, kierowcy gwałtownie hamowali

Z drogi do radiowozu i w policyjnej eskorcie do schroniska

Zwierzak nie chciał zejść z drogi. Przez swój upór nie tylko sam był w opałach, ale także stwarzał zagrożenie dla kierowców. - Funkcjonariusze zatrzymali się na poboczu, włączyli sygnały świetlne i delikatnie wzięli na ręce bardzo przestraszonego rudzielca. Kotek od razu przytulił się do policjantki, która zaopiekowała się maluchem - przekazuje Marcjan. I dodaje: - Policjanci rozpytali okolicznych mieszkańców, by upewnić się, czy ktoś nie zna właściciela czworonoga. Nikt jednak nie wiedział do kogo może należeć kot. Dlatego policjanci zdecydowali się przetransportować zwierzaka do schroniska.