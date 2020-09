"W ciągu 15 minut straciłem dorobek życia". Liczą straty po nawałnicy, czekają na pomoc

Po sobotniej nawałnicy, która miejscami trwała zaledwie kilka minut, najbardziej ucierpieli mieszkańcy miejscowości w gminie Jaworzyna Śląska. Mieszkańcy Czech, Stanowic i wsi Olszany sprzątają swoje obejścia, doglądają prowizorycznie zabezpieczonych budynków pozbawionych części lub całości dachów i z niepewnością czekają na to, co nastąpi. Spokojniejsi są ci, którzy byli ubezpieczeni. Choć i oni martwią się o to, że procedury mogą trwać w nieskończoność. A wszystkim tu zależy na czasie. Bo budynki zabezpieczone foliami przy kolejnym intensywnym deszczu mogą zostać zalane. - Nie ma słów. W ciągu 15 minut straciłem dorobek życia ojca i mój. Miałem elewację zrobić i co teraz? Trzeba znowu od początku zacząć - mówi jeden z załamanych mężczyzn. OGLĄDAJ TVN24 NA ŻYWO W INTERNECIE