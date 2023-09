Zabójstwo czworga noworodków. Sąd apelacyjny zajął się karą dla matki. Jest wyrok

Najpierw było dożywocie. Sąd drugiej instancji obniżył jednak karę

W marcu 2020 roku Sąd Okręgowy w Opolu skazał na dożywocie oboje rodziców . Od nieprawomocnego wyroku odwołała się obrona obojga oskarżonych. Sprawa trafiła do Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, który w kwietniu 2021 roku obniżył wcześniej orzeczone kary.

Sprawa trafiła do ponownego rozpatrzenia

Kasację od tych wyroków złożyli zarówno obrońcy skazanych, jak i - w zakresie wymierzonych kar - Prokurator Generalny. W marcu tego roku Sąd Najwyższy oddalił kasację w odniesieniu do Dawida W. W odniesieniu do Aleksandry J. SN zdecydował, że ostateczny jest wyrok co do winy oskarżonej, ale ponownie nakazał Sądowi Apelacyjnemu we Wrocławiu zbadać kwestię kar jednostkowych, które można wymierzyć oskarżonej, jak i kary łącznej.