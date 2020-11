Zniszczył przykościelne figury, na miejscu został jego but

49-letni mieszkaniec Dolnego Śląska został zatrzymany po tym, jak na terenie jednej z parafii zniszczono figury. Na miejscu znaleziono but wandala. Drugi policjanci znaleźli w domu zatrzymanego mężczyzny.

Na miejscu został jego but

Wandal zgubił but

Wandal zgubił but policja Wrocław

W sprawie zatrzymano 49-latka. Mężczyzna wpadł w ręce policjantów, gdy znajdował się w okolicy jednego z miejscowych sklepów. Był pijany. - Podczas przeszukania jego miejsca zamieszkania policjanci znaleźli skradziony z terenu parafii różaniec i but. Obuwie pasowało do tego, które sprawca pozostawił na miejsce zdarzenia - opisuje Dutkowiak. Mężczyzna został zatrzymany. A za zniszczenie mienia grozi mu do pięciu lat pozbawienia wolności.