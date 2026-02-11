Zderzenie auta dostawczego z pociągiem, kierowca zakleszczony

Do wypadku doszło w środę, 11 lutego około 14.16 w miejscowości Chrząstawa.
- Doszło do zdarzenia samochodu dostawczego z pociągiem Kolei Dolnośląskich. Samochód dostawczy wjechał na niestrzeżony przejazd wprost pod nadjeżdżający pociąg. Pojazd jest uwięziony pomiędzy peronem a wózkiem tego pociągu - poinformował kpt. Przemysław Rogalewicz z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.
Na miejscu pracują służby.
- Na miejscu policjanci ustalili, że kierujący samochodem osobowym marki Iveco, który przewoził artykuły spożywcze, z nieustalonych przyczyn wjechał pod prawidłowo poruszający się pociąg Kolei Dolnośląskich w wyniku czego doszło do zderzenia. W kokpicie tego pojazdu mamy zakleszczonego kierowcę, który najprawdopodobniej jest w stanie zagrażającym zdrowiu i życiu, zostanie przekazany ratownikom medycznym - przekazał st. asp. Łukasz Porębski z sekcji prasowej Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.
Jak przekazał Andrzej Padniewski, rzecznik Kolei Dolnośląskich, jest wstrzymany ruch pociągów na odcinku Dobrzykowice-Jelcz-Laskowice. Uruchomiono komunikację zastępczą.
Autorka/Autor: Svitlana Kucherenko
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: TVN24