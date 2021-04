Ksiądz chory na COVID-19. Sanepid szuka tych, którym udzielał komunii

Jak informuje Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu w sprawie duchownego z parafii pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Chrząstawie Wielkiej prowadzone jest postępowanie epidemiologiczne. U kapłana potwierdzono bowiem zakażenie koronawirusem. OGLĄDAJ TELEWIZJĘ NA ŻYWO W TVN24 GO >>> Inspektorzy sanepidu poszukują wszystkich wiernych, którzy w trakcie nabożeństw odprawianych 5 kwietnia - o godzinach 8 i 12 w kościele w Chrząstawie Wielkiej i o godzinach 10 i 17 w kościele w Nadolicach Wielkich - przyjmowały komunię świętą. Te osoby proszone są o kontakt ze stacją sanepidu we Wrocławiu pod numerem telefonu 887 438 593.