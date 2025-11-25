Groził pracownicom sklepu bronią. Odpowie przed sądem

Do zdarzenia doszło 20 listopada po godzinie 22 w jednym ze sklepów w Chojnowie. Dyżurny policji otrzymał zgłoszenie o mężczyźnie, który podczas rozmowy z ekspedientkami sklepu zaczął grozić jej przedmiotem przypominającym broń. Po wszystkim wyszedł ze sklepu.
"Podczas przeszukania terenu policjanci zauważyli mężczyznę, który na ich widok zaczął uciekać. Po krótkim pościgu mężczyzna został zatrzymany" - przekazuje Komenda Miejska Policji w Legnicy.
Miał trzy promile alkoholu
W toku prowadzonych czynności policjanci, przy mężczyźnie znaleźli wiatrówkę, magazynek oraz amunicję w postaci śrutów. Wszystkie te przedmioty zostały zabezpieczone jako dowód w sprawie, natomiast mężczyzna został doprowadzony do Komisariatu Policji w Chojnowie. Badanie stanu trzeźwości wykazało u niego ponad trzy promile alkoholu w wydychanym powietrzu.
44-latek usłyszał już zarzut dotyczący kierowania gróźb karalnych, za co grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności.
Autorka/Autor: SK/tok
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KMP w Legnicy