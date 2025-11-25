Groził pracownicom sklepu bronią. Odpowie przed sądem

Chojnów (woj. dolnośląskie) Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia doszło 20 listopada po godzinie 22 w jednym ze sklepów w Chojnowie. Dyżurny policji otrzymał zgłoszenie o mężczyźnie, który podczas rozmowy z ekspedientkami sklepu zaczął grozić jej przedmiotem przypominającym broń. Po wszystkim wyszedł ze sklepu.

"Podczas przeszukania terenu policjanci zauważyli mężczyznę, który na ich widok zaczął uciekać. Po krótkim pościgu mężczyzna został zatrzymany" - przekazuje Komenda Miejska Policji w Legnicy.

Groził bronią w sklepie Źródło: KMP w Legnicy

Miał trzy promile alkoholu

W toku prowadzonych czynności policjanci, przy mężczyźnie znaleźli wiatrówkę, magazynek oraz amunicję w postaci śrutów. Wszystkie te przedmioty zostały zabezpieczone jako dowód w sprawie, natomiast mężczyzna został doprowadzony do Komisariatu Policji w Chojnowie. Badanie stanu trzeźwości wykazało u niego ponad trzy promile alkoholu w wydychanym powietrzu.

44-latek usłyszał już zarzut dotyczący kierowania gróźb karalnych, za co grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności.

OGLĄDAJ: TVN24 HD