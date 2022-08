Chciały odprawić magiczny rytuał i przyciągnąć miłość. Zamiast tego straciły kilka tysięcy złotych

Znalazły w internecie osobę, która miała odprawić rytuał i pomóc w przyciągnięciu do nich miłości. Dwie mieszkanki Dolnego Śląska wpłaciły na podany numer konta cztery tysiące złotych, a potem straciły kontakt z osobą, która miała im pomóc. Oszusta szuka policja. I apeluje: - W sieci możemy natknąć się na fałszywe konta podszywające się pod prawdziwych użytkowników. Weryfikujmy ich autentyczność.

Dwie młode mieszkanki powiatu legnickiego wierzyły we wróżby. - Na jednym z portali społecznościowych obserwowały wróżbitę, który w swoich nagraniach polecał godnego zaufania rytualistę. Kobiety postanowiły skorzystać z jego usług - relacjonuje Katarzyna Baniewska z policji w Legnicy. I dodaje: - Odnalazły maga, który w swojej ofercie miał różne rytuały o wartości nawet do 10 tysięcy złotych.

Wybrały rytuał "spętanie miłosne", zapłaciły cztery tysiące złotych

Jak informuje policja, kobiety wybrały rytuał "spętanie miłosne", który miał odprawić "czarny mag". - Miał polegać na przyciągnięciu miłości i złączeniu dwóch pisanych sobie dusz. Szczegóły odnośnie oczekiwań, co do bliskiej duszy i efekty magii miały być ustalone w trakcie konsultacji - opisuje Baniewska. Rozmowy z magiem miały odbyć się tydzień przed rytuałem. Jednak nigdy do nich nie doszło. - Kobiety wpłaciły po dwa tysiące złotych na wskazane konto, a po wpłaceniu pieniędzy kontakt został zerwany - przekazuje policjantka.