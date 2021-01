"Spędzili noc w górach, rano jeden z nich nie dawał oznak życia". Śmierć w Chatce pod Śnieżnikiem

Prokuratura: nie obudził się rano

Nie wiadomo, dlaczego mężczyzna zmarł. - Ma to wyjaśnić postępowanie prowadzone przez prokuraturę - informuje Wioletta Martuszewska z policji w Kłodzku. Z nieoficjalnych informacji PAP wynika, że do śmierci turysty doszło nagle.

O sprawę zapytaliśmy w prokuraturze. - Mężczyzna był w towarzystwie dwóch kolegów. W trakcie ich pobytu przez to miejsce przewijali się także inni turyści. Mężczyźni spędzili w chatce noc. Rano okazało się, że jeden z nich, 37-latek, nie daje oznak życia - mówi tvn24.pl Tomasz Orepuk z Prokuratury Okręgowej w Świdnicy. I dodaje, że po wstępnych oględzinach nic nie wskazuje na to, by do śmierci 37-latka doszło w wyniku działania osób trzecich. Sekcję zaplanowano na wtorek.