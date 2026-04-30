Wrocław

Twierdzi, że strzelał w obronie koniecznej. Z aresztu nie wyjdzie

Protest pod sądem
Na osiedlu padły strzały, nie żyje mężczyzna
Źródło: TVN24
Sąd Okręgowy w Świdnicy utrzymał w czwartek areszt dla Borysa B., podejrzanego o zastrzelenie 10 kwietnia w Bystrzycy Kłodzkiej 26-letniego mężczyzny. Twierdzi on, że działał w obronie koniecznej. Przed sądem odbyła się pikieta osób domagających się jego zwolnienia z aresztu.

Rzeczniczka Sądu Okręgowego w Świdnicy sędzia Agnieszka Połyniak powiedziała, że sąd nie uwzględnił zażaleń złożonych przez trzech obrońców Borysa B. i utrzymał dwumiesięczny areszt dla niego.

- Z podstawy stosowania aresztu został jedynie wyeliminowany zapis o obawie matactwa - dodała sędzia.

Pikieta przed sądem

W czwartek przed świdnickim sądem odbyła się pikieta osób wyrażających poparcie dla Borysa B. Jej uczestnicy chodzili z czerwonymi balonami, skandując: "Murem za Borysem, murem za Borysem".

Podnosili, że działał on w obronie koniecznej, a obywatele "mają prawo do obrony swojego zdrowia i życia".

- Państwo nie powinno ograniczać tego prawa czy też kwalifikować obrony koniecznej, jako zarzutu zabójstwa - mówił dziennikarzom Artur Chabło, jeden z organizatorów manifestacji. Podkreślił, że pierwszym krokiem powinno być zwolnienie B. z aresztu. - Powinien odpowiadać przed sądem z wolnej stopy - dodał.

Klatka kluczowa-400257
"Borys B. miał prawo się bronić"
Obrona: miał prawo się bronić

Obrończyni Borysa B., adwokat Małgorzata Dziewońska podkreśliła, że 10 kwietnia miał on prawo się bronić.

- Miał prawo odpierać bezpośredni, bezprawny atak na swoje życie i zdrowie. Naszym zdaniem działał w obronie koniecznej - mówiła mecenas po zakończeniu posiedzenia w świdnickim sądzie.

Tragedia w Bystrzycy Kłodzkiej

Wydarzenia, których finałem była śmierć 26-letniego mężczyzny w wyniku ran postrzałowych, rozegrały się 10 kwietnia późnym wieczorem w Bystrzycy Kłodzkiej.

Według relacji prokuratury trzech młodych mężczyzn, będąc pod wpływem alkoholu, zaczepiało przechodniów na jednym z bystrzyckich osiedli.

- Byli agresywni. Spotkali mężczyznę, który spacerował z psem. Doszło między nimi do awantury, ale się rozstali. Mężczyzna wrócił do domu, zostawił psa, wziął karabinek automatyczny, wyszedł z domu i ponownie spotkał tych trzech mężczyzn - relacjonował wcześniej rzecznik Prokuratury Okręgowej w Świdnicy prokurator Mariusz Pindera.

Znów doszło do kłótni. Mężczyzna oddał strzał ostrzegawczy, a później oddał kolejne strzały w kierunku 26-latka, który zginął na miejscu. Pozostali dwaj uciekli. Później wrócili na miejsce zdarzenia. Zgłosili się na policję w niedzielę, po wytrzeźwieniu, jako świadkowie.

Początkowo prokurator Pindera przekazywał, że mężczyzna, który strzelał, sam zgłosił się na policję, ale później uściślił, że jedynie zadzwonił do "znajomego policjanta, informując go o zdarzeniu".

- Gdy policja udała się do jego mieszkania, zatrzymała go na klatce schodowej. Miał przy sobie większą sumę pieniędzy i spakowane rzeczy osobiste oraz paszport - mówił prokurator.

Mężczyzna legalnie posiadał broń. Jest instruktorem strzelectwa.

Sąd Rejonowy w Kłodzku 13 kwietnia zdecydował o aresztowaniu 26-latka na dwa miesiące. Po postawieniu zarzutów zabójstwa z zamiarem bezpośrednim podejrzany nie przyznał się do winy. Twierdzi, że działał w obronie koniecznej.

W czwartek w Bystrzycy Kłodzkiej ma się odbyć marsz pod hasłem "Bezpieczna Bystrzyca".

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica