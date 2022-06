Były wiceprezes KGHM chciał być doktorantem. Prokuratura: płacił za pośrednictwo we wpisach do indeksu

Prokuratura Regionalna we Wrocławiu skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko trzem osobom, w tym byłemu wiceprezesowi KGHM, który ubiegał się o przyjęcie na studia doktoranckie. Według śledczych miał on udzielić korzyści majątkowej dwóm pracownikom naukowym AGH, w zamian za pośrednictwo w załatwieniu wpisów do indeksu.

Były wiceprezes KGHM Polska Miedź S.A. został oskarżony o to, że obiecał, a następnie udzielił pełniącym funkcję publiczną pracownikom naukowym Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie korzyści majątkowej w postaci zlecenia na wykonanie opracowania naukowego za cenę 1,406 mln zł, w zamian za pośrednictwo w załatwieniu wpisów do indeksu dla potrzeb kontynuacji studiów doktoranckich.

- Oskarżono go także o popełnienie trzech innych czynów, w tym o popełnienie przestępstwa z ustawy o obrocie instrumentami finansowymi polegające na ujawnieniu poufnych informacji oraz nakłanianie funkcjonariuszy policji do przekroczenia uprawnień i ujawnienia informacji prawnie chronionych - przekazała Katarzyna Bylicka, rzecznik Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu.

Dodała, że aktem oskarżenia objętych zostało także dwóch pracowników naukowych AGH, którym zarzucono przyjęcie korzyści majątkowych w zamian za działanie polegające na bezprawnym wywarciu wpływu na podległych służbowo pracowników, których nakłaniali do poświadczenia nieprawdy poprzez wpisanie pozytywnych ocen z tytułu zaliczeń i egzaminów, mimo, że te się nie odbyły. Jak ustalili śledczy, oskarżony, pełniący wówczas funkcję wiceprezesa KGHM ubiegał się o kwalifikację na studia doktoranckie. -Zgodnie z procedurą - obowiązującą na studiach doktoranckich na AGH w Krakowie - uczestnik powinien wykazać się wykształceniem ekonomicznym lub ukończeniem w toku poprzednich studiów przedmiotów ekonomicznych związanych z zarządzaniem o wartości co najmniej 10 punktów ECTS, bądź uzupełnić brakujące wykształcenie poprzez ukończenie kursu z przedmiotów znajdujących się w ofercie Wydziału o wartości odpowiadającej ilości brakujących punktów ECTS - tłumaczyła Bylicka. I dodała, że oskarżony nie uczestniczył w zajęciach z przedmiotów, dzięki którym mógłby uzupełnić brakujące punkty ECTS wyznaczone mu przez Komisję Rekrutacyjną. - By je uzyskać obiecał udzielić, a następnie udzielił korzyści majątkowej dwóm pracownikom naukowym AGH, by ci w zamian za to nakłonili innych pracowników uczelni do poświadczenia nieprawdy poprzez wpisanie mu pozytywnych ocen w indeksie, pomimo braku udziału oskarżonego w zajęciach z prowadzonych przez nich przedmiotów, zaliczeniach oraz egzaminach - podała prokurator. Jak poinformowała, postępowanie dotyczące osób poświadczających nieprawdę zostało zakończone skierowaniem odrębnego aktu oskarżenia do Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy.

