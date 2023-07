Była w mieszkaniu z dziećmi, gdy wybuchł pożar. Płomienie odcięły im drogę ucieczki

czytaj dalej

Minister ustawia dyskusję po to, żeby zhejtować sąd, żeby prowadzić swoją grę polityczną, żerując na tej konkretnej sprawie - powiedział doktor habilitowany Mikołaj Małecki. Karnista w TVN24 mówił o decyzji ministra Zbigniewa Ziobry, na podstawie której skazana za rozbój 24-letnia Marika wyszła na wolność. - Została osadzona w zakładzie karnym na trzy lata pozbawienia wolności i to była najniższa możliwa kara, która na podstawie Kodeksu karnego mogła zostać wymierzona za usiłowanie rozboju o charakterze chuligańskim. To są przepisy uchwalone przez Prawo i Sprawiedliwość w 2006 roku - przypomniał Małecki.