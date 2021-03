Wypadek na obwodnicy Brzegu, nie żyje czterolatek. Policja apeluje do świadków

Nie żyje czteroletni chłopiec, a cztery inne osoby trafiły do szpitala - to tragiczny bilans wypadku, do jakiego doszło na obwodnicy Brzegu (województwo opolskie). Okoliczności zdarzenia wyjaśniają śledczy, a policja apeluje do świadków zdarzenia o przekazywanie wszelkich posiadanych informacji. W wyjaśnieniu tego, co stało się na drodze mogą pomóc także nagrania z kamerek samochodowych.

Do tragicznego wypadku doszło we wtorek, po godzinie 16, na obwodnicy Brzegu, która jest częścią drogi krajowej numer 94. - Pięć osób zostało poszkodowanych, w tym dwoje dzieci. Policjanci ustalają okoliczności, w jakich doszło do zderzenia forda z volkswagenem. Nie wykluczamy udziału trzeciego pojazdu, ale na tę chwilę nie mogę potwierdzić takich informacji - mówiła we wtorek po południu Patrycja Kaszuba, oficer prasowy policji w Brzegu. Pomimo reanimacji nie udało się uratować życia czteroletniego chłopca. Pozostałe cztery osoby przetransportowano do szpitala.

Wypadek w Brzegu KP PSP w Brzegu/Brzeg24.pl

Apel policji do świadków

Teraz policjanci i prokuratorzy wyjaśniają okoliczności tego, co stało się na drodze. - Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, 27-latka kierująca fordem z wciąż nieustalonych przyczyn straciła panowanie nad pojazdem, zjechała na przeciwległy pas i zderzyła się z volkswagenem - przekazała we wtorek Kaszuba. Policja apeluje do osób, które mogą posiadać informacje na temat wypadku na obowdnicy Brzegu. - Zwracamy się do wszystkich osób posiadających informacje w sprawie wypadku, o zgłoszenie się do Komendy Powiatowej Policji w Brzegu lub kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 47 86 33 203 - podkreśla policjantka. I dodaje, że pomocne dla wyjaśnienia sprawy mogą być też nagrania z kamer samochodowych aut, które poruszały się drogą, gdzie doszło do wypadku.

Wypadek na obwodnicy Brzegu Bzeg24.pl

Autor:ads, tam/adso,gp

Źródło: brzeg24.pl, policja Brzeg