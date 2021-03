Szukają "kierowcy białego busa". Mógł przyczynić się do wypadku, w którym zginął czteroletni chłopiec

Do tragicznego zdarzenia na obwodnicy Brzegu doszło 16 marca po godzinie 16 . W zderzeniu dwóch aut osobowych zginął czteroletni chłopiec, a cztery osoby wymagały hospitalizacji. - Jak wynika ze wstępnych kierująca fordem straciła panowanie nad pojazdem, zjechała na przeciwległy pas i zderzyła się z volkswagenem - informuje Patrycja Kaszuba z policji w Brzegu. I dodaje: - Według relacji świadków, chwilę przed zderzeniem się pojazdów kierowca białego busa - prawdopodobnie iveco daily - miał wyprzedzać inny samochód i zmusił kierującą fordem do zjechania na prawy pas, gdzie wpadła w poślizg. OGLĄDAJ TELEWIZJĘ NA ŻYWO W TVN24 GO >>>

Policja prosi świadków o kontakt

Jak informuje policja, kierowca busa nie zatrzymał się i odjechał z miejsca wypadku. Sprawę badają policjanci pod nadzorem prokuratury. I apelują do kierowców, którzy w tym czasie podróżowali obwodnicą Brzegu - która jest częścią drogi krajowej numer 94 - i w swoich samochodach posiadają wideorejestratory. - Prosimy te osoby o zgłszanie się do nas. Nagrania mogą okazać się pomocne w dotarciu do kierowcy iveco - podkreśla Kaszuba. Osoby, które podróżowały 16 marca po godzinie 16 trasą Brzeg - Wrocław i posiadają informacje o wypadku, proszone są o zgłaszanie się do Komendy Powiatowej Policji w Brzegu lub kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 47 86 33 203.