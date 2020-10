Pijany komendant straży gminnej uderzył w samochód naczelnika drogówki

Komendant wjechał w auto naczelnika

"Popełnił błąd, musiał za to zapłacić"

- Doskonale wiedział, że popełnił błąd. Zrobił coś, czego nie powinien i musiał za to zapłacić. Z tego, co mi przekazał, w trasę wybrał się, wiedząc, że jest pod wpływem alkoholu. Pies mu umierał, nie było nikogo, kto mógłby go podwieźć do weterynarza. Dlatego wybrał się sam - przekazuje wójt. - Przyjąłem jego rezygnację - dodaje.