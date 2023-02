Bielik leżał na środku pola w stanie agonalnym. Weterynarz: ptak ma objawy ostrego zatrucia

Do Opolskiego Centrum Leczenia i Rehabilitacji Dzikich Zwierząt "Avi" trafił ogromny bielik z objawami ostrego zatrucia. Gdyby nie przytomna reakcja ludzi, ptak najprawdopodobniej by nie przeżył.

- Bielik nigdy normalnie nie pozwoliłby człowiekowi zbliżyć się na taką odległość. Pan, który zgłosił kontrolnie wysłał mi zdjęcie. Zobaczyłam ptaka ze zwieszoną głową, z położonymi skrzydłami, w agonalnej pozycji ciała. Wzięłam chwytak i koc jako zabezpieczenie i pojechałam na miejsce. Przedmioty okazały się nieprzydatne, wystarczyło go złapać samymi rękoma i włożyć do transportera. Ptak na tyle opadł z sił, że nie próbował się bronić ani uciekać - mówi Marta Węgrzyn z Opolskiego Centrum Leczenia i Rehabilitacji Dzikich Zwierząt "Avi".

Ostre zatrucie

- Zrobiliśmy też rentgen i badania krwi. To wystarczyło, aby postawić diagnozę, że mamy do czynienia z ostrym zatruciem nieznaną substancją. Zastosowaliśmy leczenie objawowe, podaliśmy leki oraz wlewy do żył, aby przepłukać organizm. Mocno ucierpiała wątroba, trochę mniej trzustka. Z dnia na dzień jej stan - to najprawdopodobniej samica - poprawia się. Zjadła pierwszy posiłek, jesteśmy dobrej myśli - zaznacza Węgrzyn.