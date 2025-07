Zerwana sieć trakcyjna i utrudnienia na kolei

Do zdarzenia doszło w powiecie wołowskim Źródło: Google Earth

Do awarii doszło w nocy między Księginicami a Brzegiem Dolnym w województwie dolnośląskim.

- W nocy została zerwana sieć trakcyjna. Komisja weryfikuje, czy to pociąg towarowy ją uszkodził, czy ona była uszkodzona, a pociąg w to wjechał. Na miejsce natychmiast skierowano służby techniczne, które tam pracują wraz z pociągiem sieciowym. Jeśli chodzi o szacowany czas naprawy, trudno jest go przewidzieć, bo to dosyć spora awaria - poinformowała Marta Pabiańska z zespołu prasowego PKP PLK.

📢 Uwaga podróżni❗️ Dziś w nocy doszło do uszkodzenia sieci trakcyjnej na linii Wrocław - Brzeg Dolny - Ścinawa na odcinku Księgienice - Brzeg Dolny (zdarzenie nie zostało spowodowane warunkami pogodowymi). Ruch pociągów został wstrzymany. Służby techniczne pracują na miejscu.… — PLK SA (@PKP_PLK_SA) July 9, 2025 Rozwiń

Ruch pociągów został wstrzymany.

"Do momentu wznowienia ruchu na odcinku Brzezinka Średzka- Brzeg Dolny odwołane zostają pociągi w relacjach: Wrocław Główny - Ścinawa - Wrocław Główny oraz Wrocław Główny - Wołów - Wrocław Główny. Za utrudnienia przepraszamy" - podały Koleje Dolnośląskie.

Sieć trakcyjna zerwana, pasażerowie czekają

- Staramy się, żeby zmiany były jak najmniej odczuwalne dla podróżnych, natomiast one występują. Jest to ważna linia od Wrocławia do Szczecina. Nawet na tym małym odcinku są one odczuwalne - dodała Pabiańska.

Koleje Dolnośląskie wprowadziły zastępczą komunikację autobusową na odcinku Brzezinka Średzka - Brzeg Dolny. - Honorują też bilety Intercity, czyli pociągów dalekobieżnych, które w tym przypadku jeżdżą drogą przez Legnicę - przekazała przedstawicielka PKP PLK.

Pasażerowie są na bieżąco informowani o zmianach na przystankach i stacjach. Aktualne komunikaty dostępne są również na Portalu Pasażera.

