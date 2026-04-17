Iran otwiera Cieśninę Ormuz dla żeglugi handlowej na czas rozejmu
Wrocław

Brutalne pobicie w Kłodzku. Wśród napastników był 26-latek, który potem zginął w strzelaninie

|
Policjanci zidentyfikowali sprawców pobicia z nagrania
Cztery osoby usłyszały zarzuty za znęcanie się nad mężczyzną. Chodzi o sytuację z nagrania
Źródło: Dolnośląska policja
Zastrzelony w Bystrzycy Kłodzkiej 26-latek był jedną z osób, która brutalnie biła młodego mężczyznę. Zajście widać na drastycznym nagraniu krążącym po sieci. 26-latek już za to nie odpowie, ale jego kompani tak. Właśnie usłyszeli zarzuty.

Sprawa pobicia wyszła na jaw po opublikowaniu w internecie filmu, na którym widać, jak kilka osób znęca się nad młodym mężczyzną. Do zdarzenia doszło we wrześniu ubiegłego roku.

- Nikt sytuacji tej jednak nie zgłosił, a film trafił do sieci po ponad pół roku. Materiał zawiera skrajnie negatywne, brutalne i nieakceptowalne społecznie zachowania kilku osób wobec młodego mężczyzny - przekazał asp. sztab. Łukasz Dutkowiak, rzecznik dolnośląskiej policji.

Na podstawie filmu agresorzy zostali zidentyfikowani. Zajęło to policjantom kilkanaście godzin.

Zabójstwo czy obrona konieczna? Prokuratura stawia zarzuty po śmierci 26-latka
Zabójstwo czy obrona konieczna? Prokuratura stawia zarzuty po śmierci 26-latka

Cztery osoby z zarzutami

Również w piątek Prokuratura Okręgowa w Świdnicy poinformowała o postawieniu zarzutów zatrzymanym osobom. I tak trzech mężczyzn będzie odpowiadać za pozbawienie wolności i naruszenie nietykalności cielesnej uprowadzonego młodego mężczyzny. Czwarta osoba to kobieta, która dodatkowo odpowie za pobicie i spowodowanie u niego obrażeń oraz posiadanie narkotyków, które przy niej znaleziono. - Trójka z tych osób przyznała się do zarzutu, złożyła wyjaśnienia, które na razie są oceniane jako spójne i zgodne z tym, co jest zarejestrowane na filmie - powiedział prokurator Mariusz Pindera. Wobec wszystkich zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze: dozory policji i zakazy kontaktowania się z pokrzywdzonym. Wobec kobiety zastosowano też poręcznie majątkowe w wysokości 20 tys. zł. Podejrzani mają od 22 do 28 lat.

Prokurator Pindera potwierdził, że w zajściu, które widać na nagraniu, brał również udział 26-letni mężczyzna, który 10 kwietnia zginął w strzelaninie na jednym z bystrzyckich osiedli. Według śledczych to właśnie 26-latek i zatrzymana kobieta byli najbardziej agresywni w trakcie nagranego zajścia.

Policjanci zidentyfikowali sprawców pobicia z nagrania
Źródło: Dolnośląska policja

Byli pod wpływem alkoholu, zaczepiali przechodniów

10 kwietnia br. do 26-latka strzelał Borys B., który usłyszał zarzut zabójstwa z zamiarem bezpośrednim. Nie przyznał się on do winy i przekonywał, że działał w obronie koniecznej. Sąd zdecydował o dwumiesięcznym areszcie dla podejrzanego. Jak w poniedziałek relacjonował prok. Pindera, 10 kwietnia wieczorem trzech młodych mężczyzn, będąc pod wpływem alkoholu, zaczepiało przechodniów na jednym z bystrzyckich osiedli. Jednym z zaczepionych był Borys B., który spacerował z psem. Po krótkiej utarczce słownej udał się do domu, z którego wrócił z karabinkiem automatycznym. Podczas kolejnej kłótni oddał strzał ostrzegawczy, a następnie kolejne w stronę 26-latka, który zginął na miejscu. Dwaj pozostali uciekli, a w niedzielę, po wytrzeźwieniu, zgłosili się na policję jako świadkowie. Jak powiedział prokurator Pindera, gdy policja udała się do mieszkania Borysa B., zatrzymała go na klatce schodowej. Miał przy sobie większą sumę pieniędzy i spakowane rzeczy osobiste oraz paszport. Mężczyzna legalnie posiadał broń. Jest instruktorem strzelectwa. Grozi mu dożywocie. W jego obronie stanęła część mieszkańców Bystrzycy Kłodzkiej, która manifestowała przed kłodzkim sądem.

29-latek chciał "zemsty" po zabójstwie. Zatrzymała go policja

Zatrzymany za nawoływanie do zemsty

Policja zatrzymała też 29-letniego mężczyznę, który nawoływał w internecie do zemsty na Borysie B. Miał nagrywać i publikować w internecie filmy nawołujące do nienawiści i przemocy oraz zabójstwa Borysa B. Prokurator postawił mu zarzuty dotyczące publicznego nawoływania do popełnienia zbrodni i posiadania narkotyków. Decyzją sądu podejrzany został aresztowany na dwa miesiące.

pc

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Dolnośląska policja

Policja
Aleksandra Arendt-Czekała
Aleksandra Arendt-Czekała
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Oskarżony o zastrzelenie psa i stalking
Tragiczny finał sąsiedzkiego konfliktu. Zastrzelony pies i zarzut stalkingu
Trójmiasto
Muzeum Narodowe w Pradze
Bezpłatny wstęp do muzeów i galerii? Decyzja ministerstwa
Świat
burger shutterstock_1502596934
Uda jak "marmurkowe steki". Ten efekt nie zależy od kalorii ani ćwiczeń
Zdrowie
Szczecin, 18.12.2019. Podejrzany Marcin D. doprowadzany do szczecińskiego Sądu Rejonowego
Marcin D., były mąż Marty Kaczyńskiej usłyszał zarzuty i został aresztowany
Trójmiasto
Pilne
Iran otwiera cieśninę Ormuz dla żeglugi handlowej
BIZNES
Miłosz Motyka
Zapasy paliwa lotniczego w Polsce. Ministerstwo Energii uspokaja
BIZNES
Świnoujście. Podejrzany o zabójstwo 63-latki trafił do aresztu
Zabił kobietę, która dała mu schronienie i jedzenie. Akt oskarżenia
Szczecin
Łukasz Mejza
Kaczyński o Mejzie: zapłacił, przeprosił, więc dlatego jeszcze jest w PiS
Polska
Tomasz Lenz
"Prywatny zabieg na publicznym mieniu". Nowe ustalenia
Kujawsko-Pomorskie
Donald Tusk i Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Tusk o spotkaniu z Pełczyńską-Nałęcz. "To było moje ostatnie zdanie"
Polska
Dziewczynka miała siniaki na całym ciele
"Choroba królów". Jak z nią żyć?
Anna Bielecka
Dziennikarze TVN24 w "Dzień dobry TVN"
Anegdoty, wpadki i "wielka antenowa trauma". Dziennikarze o swoich początkach w TVN24
Polska
Po kolizji dostał ósmy dożywotni zakaz prowadzenia aut, ma w więzieniu spędzić 1,5 roku
Po kolizji dostał ósmy dożywotni zakaz i trafi do więzienia
Wrocław
Funkcjonariusze CBA zatrzymali dwie osoby
Kolejny cios CBA w korupcję w Poznaniu
Poznań
imageTitle
Niemcy mają trenerkę piłkarzy, a Polska? "Sorry, mam co robić"
EUROSPORT
imageTitle
Djoković zrezygnował ze startu w Madrycie
EUROSPORT
Prace w centrum Poznania, na ul. Ratajczaka
Ewakuowali ponad 200 osób. Uszkodzony gazociąg w centrum Poznania
Poznań
Strażnicy graniczni wykryli napromieniowaną studolarówkę
Niebezpieczne znalezisko w bagażu podróżnej
Rzeszów
Trasa Łazienkowska
Taksówki generują ogromny ruch. Ich liczba wzrosła siedmiokrotnie
Dariusz Gałązka
Peter Magyar powiedział: "jesteśmy przeciwko" Ukrainie w UE? Sprawdzamy
Magyar krytykuje UE i nie chce tam Ukrainy? Co powiedział
Zuzanna Karczewska
Waldemar Żurek
Żurek: jest śledztwo w sprawie Zondacrypto
Polska
imageTitle
Gdzie oglądać debiut Kowalskiego w mistrzostwach świata?
EUROSPORT
19 kwietnia poinformowano, że rurociągiem Przyjaźń płynie przez Białoruś w kierunku zachodnim zanieczyszczona ropa
Jest termin wznowienia transportu ropy rurociągiem Przyjaźń
BIZNES
Harry i Meghan w szpitalu dziecięcym w Melbourne
Dziesiątki tysięcy podpisów pod petycją w sprawie Meghan i Harry'ego
Świat
Zdjęcia Tuska i skazanej działaczki PO w Sejmie
Zdjęcia Tuska ze skazaną działaczką PO. Premier komentuje
Polska
Strażak kierujący wozem był pijany (zdjęcie ilustracyjne)
Kłęby dymu nad Chełmem. Specjaliści od ratownictwa chemicznego w drodze
Lublin
41-latek włamał się do plebanii i wypił mszalne wino. Nakrył go ksiądz
Włamał się do plebanii i wypił mszalne wino. Nakrył go ksiądz
Lublin
Siedziba Trybunału Konstytucyjnego
Sędziowie TK zawiadomili prokuraturę. Jest reakcja Święczkowskiego
Polska
25 lat TVN24
25 pytań na 25. urodziny TVN24
Quizy
Asteroida Apophis (wizja artystyczna)
"Bóg chaosu" zbliża się do Ziemi. Badacze już się na to szykują
METEO

