Kopali leżących mężczyzn. Cztery osoby poszkodowane

Do zdarzenia doszło we wtorek, 21 maja po godzinie 20, na terenie Siechnic pod Wrocławiem. - Policjanci otrzymali informację o tym, że doszło do bójki pomiędzy kilkunastoma mężczyznami. Kiedy funkcjonariusze dojechali na miejsce, nikogo już nie było. W środę policjanci w wyniku intensywnych czynności operacyjnych dotarli do czterech Polaków, którzy są pokrzywdzeni w tym zdarzeniu. Zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa są w tej chwili składane przez te osoby - informuje w rozmowie z tvn24.pl komisarz Wojciech Jabłoński z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.