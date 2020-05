Mała sowa uratowana przez strażaków. "Albo coś by ją rozszarpało, albo zginęłaby pod kołami"

Młodziutka sowa znaleziona została poza gniazdem. Blisko zabudowań, tuż obok ulicy, była w niebezpieczeństwie. Wezwani na miejsce strażacy wiedzieli co robić. Pisklę puszczyka zawieźli do ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt.

Sowa uratowana

- Pisklak był tuż obok zabudowań, obok ulicy. Gdybyśmy go nie zabrali, to z dużym prawdopodobieństwem by nie przeżył. Albo by coś go rozszarpało, albo zginąłby pod kołami jakiegoś pojazdu. Decyzja była dla nas oczywista - mówi Tomasz Halikowski z OSP w Brochocinie.