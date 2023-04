Powiedział sąsiadom, że zabił rodziców i odjechał samochodem. Nie stanie przed sądem

Kłótnie o alkohol

Mężczyzna często był pijany i na tym tle dochodziło do kłótni z rodzicami, którzy starali się ograniczyć dostęp syna do alkoholu. Gdy ojciec zabrał klucz do motoroweru, którym syn jeździł po alkohol, Paweł D. próbował siłą zmusić matkę do wydania klucza. W obronie kobiety stanął mąż. Doszło do szarpaniny. Paweł D. wyszedł z domu. Po chwili wrócił uzbrojony w metalową rurkę, którą śmiertelnie pobił swoich rodziców.