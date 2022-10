Doprowadziła do kolizji, potem z impetem wjechała do sklepu. Zaparkowała między regałami

czytaj dalej

Unia Europejska nie wypłaci Polsce żadnych pieniędzy, dopóki nie dojdzie do naprawy sądownictwa w naszym kraju - pisze poniedziałkowa "Rzeczpospolita". Gazeta zauważa, że oznacza to wstrzymanie wielu inwestycji. Do tych informacji odniósł się we wpisie na Twitterze minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.