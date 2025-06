Policjant postrzelony podczas interwencji

Do zdarzenia doszło w Bolkowie Źródło: Google Earth

Do zdarzenia doszło po godzinie 15 w Bolkowie na Dolnym Śląsku. Właściciele skradzionego samochodu zauważyli, że ich auto stoi na parkingu przy jednym z marketów. Na miejsce wezwali patrol.

- Policjanci podjęli interwencję, potwierdzili, że to poszukiwane auto, a w środku są kobieta i mężczyzna. Podjechali radiowozem od tyłu, blokując możliwość ucieczki, ale mężczyzna nie chciał współpracować. Nie wykonywał poleceń, próbował uciekać z miejsca. Wtedy policjanci użyli broni służbowej. Jeden z policjantów został postrzelony w łydkę, trafił do szpitala. Nie są to groźne obrażenia - przekazała podkom. Ewa Kluczyńska, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Jaworze.

Zatrzymano dwie osoby

Mężczyzna i kobieta zostali zatrzymani. Jak zaznacza Kluczyńska, na pewno to nie oni postrzelili policjanta.

Na miejscu pracują prokurator oraz grupa śledczych, która ustala, jak do tego doszło.

