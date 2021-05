Darmowe zajęcia wyrównawcze dla nastolatków, chętni będą się uczyć także w wakacje

Pandemia COVID-19 zamknęła polskich uczniów w domach. Lekcje przeniosły się do internetu, a to spowodowało, że wiele dzieci i nastolatków ma zaległości w przerabianym materiale. Pomocną dłoń postanowili podać im nauczyciele z Bolesławca. Zorganizowali zajęcia wyrównawcze dla uczniów szkół średnich. Zajęcia odbywają się jak korepetycje, tyle że za darmo. OGLĄDAJ TELEWIZJĘ NA ŻYWO W TVN24 GO >>>